Шымкентский предприниматель Фатхулла Насыров начал обучать второй поток слушателей по собственной программе, которую разработал специально для студентов вузов.

Раз в неделю по два часа на протяжении трех месяцев успешный бизнесмен бесплатно обучает молодых людей предпринимательству, экономике и бухгалтерии, раскрывая при этом секреты малого бизнеса из личного опыта и на примере других успешных проектов в регионе.

Фатхулла Насыров — соучредитель швейной фабрики ТОО «ПК «AГФ group», собственник сети магазинов домашнего текстиля «ARUA», владелец международных брендов «ARUA» и «SUAVE» — считает, что начинающим предпринимателям важно пошагово рассказать о становлении собственного бизнеса, обучить продвижению продукции, расширению географии поставок и масштабированию бизнеса, а также разъяснить экономические и правовые аспекты.

Первый поток бизнес-курса, который завершился недавно, по единодушному мнению обучившихся, помог развить много новых качеств, присущих бизнесменам.

«Судя по результатам первого потока, программа показала свою эффективность. Отчетные презентации прошли на отлично. Я рад, что некоторые выпускники говорили, что обучение открыло им глаза на многие вещи. Старался сделать так, чтобы группе было интересно получать материал, много было примеров и показательных кейсов. Кроме того, я сам получил бесценный опыт, узнал много нового и от самих слушателей, о последних трендах в мире бизнеса, то есть получилась обоюдная учеба. С удовольствием начинаю второй поток», — отмечает Фатхулла.

Как отмечает бизнесмен, он постоянно совершенствует свою программу и для второго потока добавил много нового материала, поскольку бизнес-процессы не стоят на месте, к примеру, маркетинг и продвижение бизнеса меняются стремительно.

В новой группе собрались студенты разных возрастов, есть даже выпускники вузов. Их всех объединяет жгучее желание создать собственный бизнес.

«Мы приветствуем подобные инициативы и призываем бизнес делиться опытом с подрастающими будущими предпринимателями. Данный курс – не разовый проект, есть намерение его масштабировать и систематизировать», — отмечает Нурлан Кабиштаев, директор Палаты предпринимателей г. Шымкент, поддержавшей проект бизнесмена.