Соучредитель швейной фабрики ТОО «ПК «AГФ group» Фатхулла Насыров выпустил первых слушателей собственной программы «Бизнес-практикум», которую он разработал в прошлом году специально для студентов вузов.

Единственными условиями при наборе было – чтобы будущая вузовская специальность студентов была связана с предпринимательством и было жгучее желание создать собственный бизнес.

Раз в неделю по три часа на протяжении трех месяцев успешный бизнесмен обучал молодых людей предпринимательству, экономике и бухгалтерии, раскрывая при этом секреты малого бизнеса из личного опыта и на примере других успешных проектов в регионе. И все это на бесплатной основе.

«Когда в прошлом году Фатхулла Насыров обратился со своей идеей к нам в Палату, мы ее сразу подхватили и буквально за одну неделю собрали группу. Безусловно, при Палате имеются практикоориентированные курсы по основам бизнеса (Бастау бизнес, Бизнес-советник, Деловые связи), но они не расчитаны на студентов. Кроме того, в вузах и колледжах внедрена дисциплина «Основы предпринимательской деятельности». Безусловно, все они успешны и имеют ряд преимуществ. Но мы полагаем, что авторский курс Фатхуллы дорогого стоит: предприниматель дал студентам бесценные знания, поделился личным опытом, дал бизнес-модель, которую можно применить к любому виду бизнеса», — отмечает Мадина Турсунбекова, заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент.

«Этот курс открыл мне глаза. Моя жизнь разделилась на до и после курса. Те знания, которые мы приобрели за три месяца, были взяты из долгого жизненного опыта. Если бы мы сами проходили этот путь, то потратили много лет на пробы и ошибки. Эти знания просто бесценны, а нам их дали бесплатно. А ещё этот курс дал мне новых друзей, лучших, амбициозных, активных», — делится Омар Диана, студентка Международного университета SILKWAY (спец: Финансы).

«Благодаря курсу «Бизнес-практикум» я узнал, как избежать ошибок в бизнесе и свести к минимуму угрозы со стороны внешних факторов. Нас научили предвидеть несколько сценариев развития событий и как действовать, чтобы удержать бизнес на плаву. Фатхулла Насыров буквально взял под своё крыло нас, ничего не знающих о реалиях современного бизнеса», — рассказывает Даулетбаев Данияр, студент 4 курса Института Мардана Сапарбаева.

По единодушному мнению слушателей, бизнес-курс помог развить много новых качеств, присущих бизнесменам.

Фатхулла Насыров намерен и после окончания обучения помогать вести бизнес тем, кто прослушал его курс. А пока он вручил выпускникам сертификаты и изъявил желание продолжить обучение со вторым потоком слушателей, которых, как оказалось, намного больше прежнего.