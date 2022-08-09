Об итогах бизнес-практикума «Умный экспорт» в Шымкенте

Единый оператор государственных мер поддержки экспортеров – АО «QazTrade» при поддержке Министерства торговли и интеграции РК и BCPD Ltd. (Бюро непрерывного профессионального развития) с 20 июня 2022 года запустили бизнес-практикум «Умный экспорт 2.0».

В качестве участников приглашаются экспортёры любого уровня, отраслевые ассоциации и бизнес-сообщества, а также все заинтересованные лица, желающие получить новые навыки и знания в сфере экспорта. Бизнес-практикум состоит из 3 уровней: начинающий, средний и продвинутые уровни. В конце июня 140 участников уже успели поучаствовать на семинарах для начального уровня.

С 1 по 3 августа прошли онлайн-вебинары, в рамках которых участники смогли узнать у представителей Министерства сельского хозяйства РК особенности процедур по включению в реестр импортеров зарубежных стран по животноводческой продукции. Также были рассмотрены такие темы, как новые реалии транспортно-логистических маршрутов и техническое регулирование стран-импортеров.

А 4 и 5 августа прошли выездные семинары в городе Шымкент, тем самым заканчивая семинары для среднего уровня. 4 августа Даур Чигамбаев провел обзор основных информационных порталов, полезных для экспортёров. А 5 августа Берік Молдағали поделился информацией о требованиях к зарубежным поставщикам сферы ритейл и рассказал, как казахстанским экспортерам выходить на зарубежные ритейл сети.

Представители QazTrade, Нурлан Кулбатыров и Айнур Амирбекова провели семинар на тему «Требования рынка Европейского союза» где раскрыли проблемы, связанные с экспортом в ЕС, а также рассказали об основных стандартах, которым должны соответствовать различные виды продукции для экспорта в ЕС.

Более 200 представителей отечественных товаропроизводителей приняли участие в обучении среднего уровня.

Также в октябре пройдут семинары для продвинутого уровня, предметом изучения которого станут открытие торгового представительства или торгового дома в зарубежных странах, особенности возврата НДС при экспорте и другие темы.