В городе Шымкент в рамках государственной программы «Нұрлы жер» управлением строительства в микрорайоне Туран в этом году запланировано строительство 41 многоэтажного жилого дома.

2 768 квартир в нем составляют 160,2 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день ведется строительство 29 домов. А по строительству 12 домов уже начата подготовительная работа, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Строительство жилых домов ведется генподрядными организациями ТОО «Отау – Строй», ТОО «А.Р.Т-Құрылыс», ТОО «Корпорация АҚ ордасы», ТОО «Корпорация Сити-Строй», ТОО «Авторемстрой ЛТД», ТОО «СК Реал-Строй», ТОО «ПМК-7К», ТОО «Hadid» и ТОО «SHEBERBUILD».

Кроме того, была разработана проектно-сметная документация 20 домов на 1 080 квартир, строительство которых планируется начать в этом году. До конца года будет завершено строительство 29 домов, в результате жилье получат 1 880 семей.

Согласно проекту жилые дома — монолитно-бетонные, в возведении стен применен материал газоблока. Квартиры отделываются обоями и обеспечиваются постоянными инженерными системами. Дома состоят из 9 -12 этажей, предлагаются 1,2,3-комнатные квартиры. Средняя площадь комнатных — 40 квадратных метров, 2-комнатных — 60 квадратных метров, 3-комнатных — 75 квадратных метров.

Сдаваемое жилье можно получить через АО «Отбасы банк» и банки второго уровня по программе «7-20-25». Стоимость 1 кв. м квартир в соответствии с программой составляет 180 тыс. тенге.