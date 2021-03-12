А за предоставление свидетельства о рождении по 2 тыс тенге.

11 марта в результате негласных следственных действий совместно с сотрудниками УСБ ДП по г.Шымкент изобличен сотрудник полка патрульной полиции Департамента полиции г.Шымкент, который 11 марта т.г. получил взятку за не составление административного протокола по ст.612 ч.1 КоАП РК (управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), сообщает Антикоррупционная служба РК.

Кроме того, берутся на контроль сообщения о так называемой «бытовой коррупции».

Все они тщательно рассматриваются с обязательным привлечением общественности и специальных мониторинговых групп. В этой части проводятся совместные совещания с участием руководства соответствующих служб акиматов, трудовых коллективов, родительских комитетов и т.п.

К примеру, Департаментом по г.Шымкент прекращены поборы денежных средств в поликлинике, где за постановку на учет беременных требовали по 1 тыс. тенге, в роддоме за предоставление свидетельства о рождении по 2 тыс. тенге, в университете, где установили определенные ставки за получение оценок на экзамене. В указанных учреждениях проведены совещания в коллективе с трансляцией в прямом эфире социальной сети Facebook.