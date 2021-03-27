Их организовал акимат области и АО «СПК «Түркістан». По доступным населению ценам продали около 14 тонн сельхозтоваров. В частности, муку – по 130 тенге за один килограмм, сахар – 205 тг, картофель – 89 тг, морковь – 76 тг, лук – 56 тг, рожки – 186 тг, рис – 245 тг, соль – 43 тг, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Также для стабилизации цен на социально-значимые продукты питания акимат области в 13 социальных магазинах и 5 крупных супермаркетах Туркестана ежедневно продает муку по 130 тенге за один килограмм, сахар — 205 тенге, картофель — 89 тенге, морковь — 76 тенге, лук — 56 тенге, рожки — 186 тенге, рис — 245 тенге и соль по 43 тенге.

В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары областному департаменту Агентства по защите и развитию конкуренции поручено выявлять причины роста цен.