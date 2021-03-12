После завершения строительства водохранилищ город будет полностью обеспечен водой.

ГКП «Туркестан-Су» обеспечивает город Туркестан питьевой водой путем подачи воды из двух водохранилищ мощностью 1500 куб. метров и 3000 куб. метров. В прошлом году был разработан план по прокладке водопровода к объектам и жилым домам на территории города. В настоящее время ведется строительство нескольких запланированных водохранилищ. В частности, в феврале текущего года началось строительство водохранилища вместимостью 5000 куб. метров и двух водохранилищ вместимостью 10000 и 20000 куб. метров в населенном пункте Енбекши Дихан сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.



Кроме того, в прошлом году приступили к строительству 2-х водохранилищ мощностью 8000 куб. метров с целью обеспечения бесперебойной питьевой водой строящихся многоэтажных жилых домов и государственных учреждений, расположенных в микрорайоне «Яссы» и административно-деловом центре города. Данные объекты планируется сдать в эксплуатацию в июне текущего года.

По данным ГКП «Туркестан-Су», от источника «Миргалимсай» до двух водохранилищ в селе Енбекши Дихан проложена водопроводная система.

