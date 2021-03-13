Главный учитель Туркестанской области рассказал о нехватке преподавателей русского языка в регионе, передает Otyrar.kz

В регионе, по словам руководитель управления облобразования Рахымбека Жолаева, нет проблем с преподавателями, не считая острого дефицита преподавателей русского и английского языков и учителей математики.

«Мы делали анализ и выявили, что больше 50% учителей русского языка и литературы в предпенсионном возрасте. При этом, у нас есть учителя этих предметов, которые уже на пенсии второй или третий год, но продолжают работать, за что им спасибо. И работают они в связи с нехваткой кадров», — сказал Жолаев Рахымбек.

При этом, по словам главного учителя Туркестанской области, вузы которые находятся по соседству с регионом или в черте области и города Шымкент, не могут обеспечить школы учителями выше озвученных предметов.

«Вузы не могут нам обеспечить учителей. Нужно понимать, что в ближайшие пять лет возникнет проблема с учителями русского языка», — пояснил Рахымбек Жолаев.

Как будет решаться этот вопрос пока неизвестно. Родители обеспокоены этим вопросом и надеются что в министерстве образования страны этот вопрос поднимут.

Шуддин Саидов