В Шымкенте не хватает полицейских

Дефицит сотрудников в рядах полиции составляет около 500 человек, передает OTYRAR.

Об этом сообщил заместитель начальника управления кадровой политики городского ДП в прямом эфире программы «Народ и Власть». При этом все сотрудники работают в штатном режиме, говорит Бахыт Сейсембаев.

«Примерно нехватает в нашем городе от пятисот полицейских, это важно и значимо. Но, спасибо нашим сотрудникам, они работают хорошо«, — сказал Бахыт Сейсебаев заместитель начальника управления кадровой политики ДП г. Шымкента.

Работают в департаменте и представительницы прекрасного пола, по словам сотрудника, стражей порядка женского пола больше 500.

«Представительницы прекрасного пола у нас работают в кадровой политике, в следствии и даже в ДПС», — сказал Бахыт Сейсебаев заместитель начальника управления кадровой политики ДП г. Шымкента.

К слову, во время прямого эфира, зрители задавали вопросы касательно трудоустройства в ряды полицейских. Многие жаловались на то, что без взятки не устроится в ДП.

«Я с вами не согласен, таких случаев не зарегистрировано, каждый кто захочет и пройдет по установленным параметрам, может устроиться на работу«,- сказал Бахыт Сейсебаев, заместитель начальника управления кадровой политики ДП г. Шымкента.

Шымкентский департамент полиции готовится поздравить своих сотрудников уже скоро с праздником. В этом году казахстанской полиции исполняется 30-лет.

Как пояснили в департаменте, наградят тех, кто отличился за время службы.