В Туркестанской области продолжается работа по восстановлению поврежденных линий электропередач в результате сильных дождей и порывов ветра.

Напомним, с 13 по 14 марта из-за непогоды в районах и городах обрушилось 5 338 единиц электрических столбов, около 100 населенных пунктов остались без света. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бакытжан Полатбеков.

По его словам, на восстановление поврежденных объектов из областного бюджета выделено 260 млн тенге, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«В результате непогоды значительный ущерб нанесен электрическим сетям городов Арыс, Кентау и Байдибекского, Ордабасинского, Отрарского районов. Распоряжением акима области Умирзака Шукеева создан специальный штаб по ликвидации последствий аварии, своевременно организованы соответствующие мероприятия. В результате полностью смонтировано и введено в эксплуатацию 110 штук электрических столбов, принадлежащих АО «KEGOC». Также поставлено 62 шт. электрических колонн марки СК-26 и 3 400 шт. изоляторов. Работы по транспортировке и восстановлению продолжаются», — сказал Б.Ануарбекулы.

Всего в восстановительных работах задействовано более 170 единиц техники, работают 473 человека. Ответственные специалисты сказали, что ремонт будет полностью завершен до 10 апреля.