Требования безопасности при использовании природного газа в быту должны соблюдаться в полном объеме.

Такое поручение дал аким области Умирзак Шукеев на еженедельном аппаратном совещании. Глава региона обязал ответственных принять меры за допущенные ошибки при установке газовых печей, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области

«Всем акимам, в срочном порядке, начиная с сегодняшнего дня надо проверить все места, куда подведен газ. Необходимо осмотреть каждый двор. При необходимости примите жесткие меры в отношении учреждений, которые допускают нарушения», — сказал аким области.

На совещании под председательством главы региона было поручено полностью обследовать дома, подключенные к централизованной газовой системе, в целях профилактики аварий. Нарушители будут отключать от природного газа. По этому вопросу с докладом выступил руководитель областного ДЧС Нургали Жунусов. По его словам, с начала отопительного сезона в ходе разъяснительной работы выявлено и устранено более 45 тысяч нарушений пожарной безопасности.

«Специальная группа проводит разъяснительную работу об опасности использования каминных печей, а также закреплению труб, выходящих из кровли. К сожалению, большинство жителей после того, как рабочая группа покидает жилой дом, снова берутся за свое, и тем самым нарушают правила безопасности. Есть доказательства и факты, которые выявляются при повторном посещении. На сегодня административная ответственность за использование этих каминных печей не предусмотрена»,-сказал руководитель департамента.

Всего на территории области насчитывается более 376 тыс. индивидуальных жилых домов. Из них более 204 тыс. используют природный газ. Кроме того, в регионе расположено около 1,5 тыс. многоэтажных жилых домов.