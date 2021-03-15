12, 13, 14 марта в Туркестанской области резко изменились условия погоды, выпал обильный снег и сейчас ведутся работы по очищению автомобильных дорог областного значения.

Кроме того, ведутся работы по посыпке снежных зон противогололедными песко-солевыми, инертными материалами.

В настоящее время во всех районах ведутся надзорные работы на автомобильных дорогах областного значения.

В защите дорог и сооружений от снежных заносов, а также своевременной очистке задействовано 30 единиц различной техники и более 90 рабочих.

На дорожное покрытие засыпано 358 000 квадратных метров инертных материалов, песок – 128 кубических метров, соли – 37 кубических метров.

Также специалисты учреждения «Онтустик жолдары» 13 марта помогли выехать из обочин двум большегрузам и трём легковым автомобилям, которые застряли в снегу, и доставили 9 человек в безопасную зону.