Фонарь телефона стал единственным источником света во время родов женщины в Шымкенте

Это сейчас 38-летняя Жанна Сарсенова может спокойно рассказать о том, что с ней произошло во время родов.

Ночь превратилась в сущий кошмар. Когда начались схватки она позвонила в отделение неотложной помощи. Из-за сильного снегопада и метели дороги были перекрыты и врачи не смогли добраться к дому женщины на машине. Однако, для медиков Толебийского района непогода — не стала препятствием принять роды.

Жанна Сарсенова, жительница Толебийского района:

«После двух часов ночи у меня начались сильные схватки. Дома не было ни света, ни газа. Я позвонил в скорую. Мы не смогли поехать в больницу из-за бурана. Слава Всевышнему, что врачи успели к началу родов и я родила настоящую принцессу в такую холодную зиму, еще у меня есть пятеро сыновей. Спасибо врачам».

Сотрудники скорой помощи говорят, что за 300 метров до дома роженицы, машину сильно замело, им пришлось оставить автомобиль и добираться пешком. При свете фонарей телефонов, в лютых холод и метель, специалисты приняли роды.

Ербол Сартаев, фельдшер пункта скорой медицинской помощи №12 Толебийского района:

«В доме было темно и холодно. Мы знали, что не успеем вернуться в роддом вовремя, поэтому женщине пришлось рожать дома, чтобы не навредить малышу по дороге».

Сотрудникам скорой помощи пришлось дождаться спасателей и только спустя 1,5 часа женщину привезли в роддом и оказали необходимую медицинскую помощь. Малышка родилась больше трех килограммов, рост — 54 см. Сейчас здоровье мамы и новорожденной вне опасности

Жанат Нурымбетова, заведующая родильным отделением:

«Из-за возраста женщина находится в группе риска и очень опасно, что она рожала дома, а не в перинатальном центре. Но из-за обстоятельств и схваток пришлось рожать в домашних условиях. Ребенок, и мама чувствуют себя хорошо. Женщина кормит ребенка, у нее хорошее настроение, и сегодня мы готовим их к выписке».

С начала года в Ленгерском роддоме родилось 78 детей.