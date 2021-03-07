В Сети распространяют кадры страшной давки, в результате которой погибли пять человек и еще трое оказались в реанимации.

Подпись к видео гласит, что это произошло в Нур-Султане. Это не так сообщает stopfake.kz.



На кадрах огромная толпа движется по галерее верхнего этажа в многоэтажном здании. Перила не выдерживают натиска, ломаются, и несколько человек падают. Этот трагический инцидент произошел в Боливии, в университете Эль-Альто. Студенты на факультете экономических, финансовых и административных наук шли на студенческое собрание.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры гибели людей на месте трагедии.

К Казахстану случившееся никакого отношения не имеет. Утверждение о том, что видео снято в Нур-Султане, – фейк. Это понятно еще и потому, что на видео не звучит ни казахская, ни русская речь.