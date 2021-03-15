По прогнозам синоптиков на этой неделе в Туркестанской области и в Шымкенте погода сохранит изменчивый характер.

Как отмечают специалисты, из-за смещения потоков холодной массы с территории России в ближайшие дни морозы сохранятся. Температура воздуха в Туркестанской области -4…-8 градусов ниже нуля, в северных районах столбики термометра застынут на отметке -13…-18 градусов. Во второй половине недели потеплеет.

Асия КЫДЫРБАЕВА, начальник отдела Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:»19 марта в Туркестанской области воздух прогреется до +19 градусов. А вот 20 марта станет жарко, аж до +23 градусов. Но уже 21 марта, в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха +13 градусов. В Шымкенте сегодня -7…-9 градусов мороза. Завтра 16 марта температура воздуха немного поднимется: +3…+5 градусов тепла. 19 марта столбики термометра покажут +18…+20 градусов. Потеплеет из-за потоков теплых масс из Средней Азии».