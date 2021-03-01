Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

Бильярдным и детским развлекательным центрам в закрытых помещениях разрешили работать.

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович, в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI ЗРК, постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК №67), постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее — ПГГСВ РК №68), постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года №9 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК №9), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин», в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 19 февраля 2021 года № 4 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением поминок (заполняемость не более 30%, но не более 50 человек)»;

2) подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. перевод не менее 30% офисных сотрудников на дистанционную форму работы»;

3) подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 24:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (за исключением объектов общественного питания, расположенных в школах), при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, тои, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на использование кальянов на объектах общепита и работу банкетных залов, за исключением поминок (заполняемость до 30%, но не более 50 человек)»;

4) подпункт 3.10. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, автоэкспресс (еда на вынос), бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и другие)»;

5) подпункт 3.11. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие)»;

6) подпункт 3.12. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.12.запрет на проведение зрелищных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением спортивных мероприятий (заполняемость зрителей до 20%, без организации питания) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №67»;

7) подпункт 3.13. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.13.разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание в спортивных базах)»;

8) подпункт 3.21. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.21. организацию работы детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) с 09:00 до 23:00 часов, при заполняемости до 30%, но не более 50 человек, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и бесконтактная термометрия»;

9) подпункт 3.22. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.22. организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театров, концертных залов, цирков (заполняемость не более 30%, но не более 100 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ РК №67), библиотек и музеев»;

10) подпункт 3.23. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.23.организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67»;

11) подпункт 3.26. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.26. запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры и другие), букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме»;

12) подпункт 3.34. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.34.организацию работы в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

— обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

— с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — с 1 по 7 классы включительно при соблюдении комплектации классов не более 25 человек;

— комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, с соблюдением социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиленное соблюдение санитарно-дезинфекционного режима и масочного режима);

— индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения»;

13) пункт 3 дополнить подпунктом 3.40. следующего содержания:

«3.40. организацию работы бильярдных клубов с 07:00 до 24:00 часов (заполняемость до 30%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, бесконтактная термометрия, усиленное соблюдение санитарно-дезинфекционного режима)».