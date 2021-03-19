В отношении злостных неплательщиков стали применять крайние меры.

С помощью частных судебных исполнителей, фискальщики сегодня конфисковали несколько автомобилей должников. Их увозят прямо со дворов на штрафстоянку. Чаще всего неплательщики не платят налоги на эти самые автомобили.

Нурлан Карабеков долгое время не может погасить транспортный налог на свой автомобиль. «Она изъята за неуплату налогов» — эта надпись сегодня украсила Мазду мужчины. Автомобиль забирают на штрафстоянку.

«Транспортный налог не заплатил, судоисполнитель приходил 2-3 раза предупреждение давал, но денег не было, арест поставили. Предупреждали, что на стоянку заберут и забрали, будем искать деньги, заплатим долг, заберем машину», — говорит Нурлан КАРАБЕКОВ житель г.Шымкента.

Злостных неплательщиков транспортного налога сегодня посетили налоговики и частные судебные исполнители. Несколько раз до этого, должников предупреждали — всем им пришли «письма счастья» — извещение о необходимости оплатить долги. Сначала неплательщикам арестовывают счета затем, конфискуют имущество — чаще всего технику и автомобили.

«Управлением государственных доходов выносится налоговый приказ, он направляется к нам, после мы направляем должникам извещение о необходимости оплатить свои налоги, должники несколько раз были предупреждены о необходимости оплатить свои налоговые задолженности. По закону после извещения дается 5 рабочих дней на оплату задолженности», — говорит Руслан ДАУЛБЕКОВ, частный судебный исполнитель г.Шымкента.

Сегодня должниками в Шымкенте по Аль-Фарабийскому району числятся 5415 человек, все они задолжали в казну больше 22 миллионов тенге. 170 миллионов – основной долг, остальные 50 — накопившаяся пеня. Налоговики просят добровольно погасить долги, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания.

«Неплательщиков предупреждали, они должны были оплатить налоги в течение 30 рабочих дней, затем если они не заплатили, выносится приказ, согласно ему даются дополнительные 5 дней на оплату. Затем только мы прибегаем к таким крайним мерам.Тем более, сейчас есть изменения в налоговом кодексе, если раньше крайний срок уплаты налога был 31 декабря, то в 2021 году его передвинули и оплатить можно до 1 апреля, потом начисляется пеня. Хочу известить всех автолюбителей, что у вас есть еще 10 дней, чтобы оплатить налог на свой автомобиль», — говорит Жуман ШЕРМАН, руководитель отдела непроизводственных платежей УГД по Аль-Фарабийскому району.

О наличии либо отсутствии задолженности по налогам можно узнать на сайте Комитета государственных доходов РК.