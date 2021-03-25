Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов провел повторный обход дворов в Шымсити.

Своими впечатлениями от увиденного он поделился на своей странице в Инстаграм.

-Хочу отметить, что на данном участке имеются различные недостатки:

— по схеме отвода дождевых и талых вод (устройство арычного канала);

— канализационных сетей;

— гидроизоляции подвалов;

— качества отделки;

— обустройства паркинга;

— размещения коммерческой недвижимости;

— просадки и выбоины в асфальте…

Все это необходимо приводить в порядок, — отметил имеющиеся проблемы замакима.

И дал поручение до понедельника составить дефектный акт по каждому дому с фотоматериалами.



-В понедельник с участием трех крупных учредителей стройкомпаний проведу совещание, на котором вместе будем решать вопрос по имеющимся недостаткам: в части инженерных коммуникаций, благоустройства, изоляции, гидроизоляции подвалов, недопущения подтопов подвальных помещений и цокольных этажей, планировки дворовой территории и грунтовых покрытий с тем, чтобы соблюдались уклоны и талые и дождевые воды на подтапливали подъезды. Что касается ирригации, то лоточную арычную систему мы выведем со двора в низину. Также обсудим вопрос завершения паркинга и реализации жилья по доступной стоимости.Также будет разработан план с указанием сроков работ и ответственных лиц, — сообщил он.



И взял вопрос на свой личный контроль.

-После того, как земля высохнет, приступим к работам по благоустройству.

В тоже время хочу обратиться к жителям с просьбой содержать свои дворы в чистоте. Урны у подъездов переполнены пакетами с ТБО. Похоже, что людям лень доносить мусор до контейнеров. Но ведь они сами живут в этом дворе. Здесь играют их дети. И пока сами жители не захотят жить в чистоте, должного порядка в их дворе не будет, -обратился он к жителям.

