Полицейские задержали подозреваемую в краже одежды на рынке.

В полицию города Туркестан с заявлением о краже обратилась жительница города Кентау. По словам потерпевшей, на одном из рынков, где она работает, неизвестные похитили с манекена куртку стоимостью 30 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местную жительницу, ранее судимую за кражи.

Как выяснилось, воспользовавшись суетой на рынке, подозреваемая дождалась момента и незаметно украв куртку, скрылась с места преступления. Женщина планировала использовать вещь для собственных нужд, однако ей это не удалось. Изъятую в качестве вещественных доказательств одежду вернули законному владельцу.