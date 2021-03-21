По данным полиции, потерпевшая заявила о попытке изнасилования. Об этом рассказала Дина Тансари на своей странице Facebook, сообщает Информационное агентство «Кокшетау Азия».

Это такое мужское понимание отношений с женщиной!

Некоторые особи мужского пола, ищут для удовлетворения своей агрессии, похоти, злобы на весь мир, вот таких беззащитных женщин!

Сосед пригласил отметить день рождения!

Полиция конечно посчитала их любовниками и оформила по адм нарушению дело.

Это как понимать?

Закон о семейно-бытовых отношениях создан для насильников?

Так что ли?

Потерпевшая сообщает, что экспертизы конечно не взяли, гинеколог не осмотрел, участковый списал все на адм нарушение.

Для полиции это просто, какое-то административное нарушение, повлекшее тяжёлое сотрясение мозга. Женщине сломали нос, у нее отдышка и страшные боли. Ее насиловали и избивали три дня, незаконно лишили свободы! Видимо это тоже из тех сотрудников, которые считают нефиг шляться и бухать с кем попало?

Обратите внимание на разницу в возрасте, это не любовница, а соседка, которая зашла поздравить соседа из уважения к возрасту!

Завтра выйдет пресс-релиз, где оправдывая действия насильника, жирно подчеркнут, после распития алкогольных напитков… И все, ждите маргинальных элементов, которые будут винить жертву и нормализировать насилие.

За что полиция получает зарплаты? Почему налогоплательщики не могут рассчитывать на честную профессиональную помощь?

Это Туркестанская область, Толебийский район.

Ерлан Тұрғымбаев за кражу коровы от 7 до 12 лет, за изнасилование и побои женщин административное правонарушение! Это так обучают в школах полиции?