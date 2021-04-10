Аким города Арысь Г. Курманбекова встретилась с руководителями учреждений здравоохранения.

На совещании заслушали отчет о проделанной работе и дали конкретные поручения. В целом по городу Арысь в 2020 году коронавирусная инфекция была выявлена у 181 гражданина, в 2021 году число заболевших этим заболеванием достигло 23.

На территории города и города созданы 8 мобильных групп по контролю за соблюдением карантинного режима. Уже в этом году на 115 граждан, нарушивших режим карантина, составлен протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

На совещании аким города обратила внимание на важность принятия системных мер в связи с увеличением числа заболевших данным заболеванием. В частности, даны конкретные поручения о необходимости системной работы и активизации работы мониторинговых групп в г. Арысь. Также, наряду со средствами массовой информации, поручено усилить работу по оповещению о мерах профилактики коронавируса в местах массового скопления жителей города посредством громкоговорителей.

Аким города в своем выступлении отметила, что получение максимально четкого учета инфицированных — главное требование борьбы с вирусом. Обязала все организации здравоохранения обеспечить полную готовность к мерам по профилактике эпидемий. Необходимо быть готовым к срочной мобилизации сил и оснащению средствами для борьбы с эпидемией. Для профилактики дефицита медикаментов и медицинских изделий, необходимых для лечения больных, тяжело перенесших эпидемию коронавируса, поручено внести предложения по принятию мер.

Аким города напомнила, что ответственность за санитарное состояние в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан несут работники сферы внутренних дел, а также предприниматели.