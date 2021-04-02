В стране около 6 тысяч детей с аутизмом.

В организациях образования воспитанием, обучением и коррекционно-педагогической поддержкой охвачено 96,58% детей с особыми образовательными потребностями.

Большое внимание уделяется включению детей с аутизмом в общеобразовательный процесс.

С 2020 года в школах введена должность педагога-ассистента, который сопровождает детей с аутизмом в учебном процессе.

МОН активно ведётся работа по подготовке специальных педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с аутизмом. Так, в образовательные программы педагогических специальностей вузов включены специальные модули.

Также ведётся работа по созданию условий для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях.

К 2025 году планируется увеличить долю дошкольных организаций и школ, подготовленных к приёму лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с аутизмом, до 70%, колледжей и вузов — до 100%.