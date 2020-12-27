23 декабря Китай появился во всех новостях из-за того, что где-то на Тибете упал метеорит огромного размера.

Его диаметр по предварительным данным составляет как минимум десять метров. Упало космическое тело очень рано утром, но как позже оказалось, там упал не только метеорит, сообщает портал planetanovosti.com

Очевидцы сняли все на видео. Также они рассказали, что в небе появилось огромное круглое облако красного цвета, которое на исчезало на протяжении примерно 40 минут. Никто не мог понять, что же это за красное облако. Уфологии сразу начали говорить о появлении таинственной планеты Нибиру.

Еще часть людей предположили, что это мог быть марсианский пепелац, который пришельцы отправили на Тибет, чтобы оценить каким было разрушение в результате падения метеорита или же какого-то другого объекта. Какую версию можно назвать правильной, никто при этом не знает.

Если это Нибиру, то появление ее не рядом с Солнцем говорит о том, что планета изменила свою траекторию и теперь она будет возникать в самых разных местах нашей галактики. Что-то похожее, к слову, можно встретить во многих древних пророчествах, хотя само название планеты в них не упоминается.