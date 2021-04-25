90-летний житель Шымкента Куаныш Абдрахманов добровольно пришел в местную прикрепленную поликлинику и привил вакцину против коронавируса.

Старейшина является почетным гражданином Шымкента. Мужчина, информированный о ситуации в мире, решил принять вакцину.

До прививки врачи провели обследование. Так как противопоказаний не было, ввели I-компонент вакцины «Спутник-V».

«Я решил добровольно поставить вакцину. Так мы победим вирус. Я хочу сказать жителям, что не нужно бояться вакцины, – сказал Куаныш Абдрахманов.

Стоит отметить, все члены его семьи были вакцинированы против коронавируса.

Привитый первым компонентом 23 апреля, мужчина, должен через 21 день получить второй компонент вакцины.