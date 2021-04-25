вакцинация

90-летний житель Шымкента Куаныш Абдрахманов добровольно пришел в местную прикрепленную поликлинику и привил вакцину против коронавируса.

Старейшина является почетным гражданином Шымкента. Мужчина, информированный о ситуации в мире, решил принять вакцину.

До прививки врачи провели обследование. Так как противопоказаний не было, ввели I-компонент вакцины «Спутник-V».

«Я решил добровольно поставить вакцину. Так мы победим вирус. Я хочу сказать жителям, что не нужно бояться вакцины, – сказал Куаныш Абдрахманов.

Стоит отметить, все члены его семьи были вакцинированы против коронавируса.

Привитый первым компонентом 23 апреля, мужчина, должен через 21 день получить второй компонент вакцины.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА