31 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 42 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Турции, Южной Кореи, Германии, Грузии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 5 164 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 135 человек, без справок прибыло 29 граждан РК.

В аэропорт Алматы – 19 рейсов, 2 504 пассажиров, со справками – 2 487, без справок — 17;

в аэропорт Шымкента – 12 рейсов, 1 352 пассажира, все со справками;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 568 пассажиров, со справками – 557, без справок — 11;

в аэропорт Актау – 2 рейса, прибыло 292 пассажира, все со справками;

в аэропорт Актобе – 1 рейс, прибыло 240 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, прибыло 70 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, прибыло 138 пассажиров, со справками – 137, без справки — 1;

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 15 граждан РК, прилетевших 30 марта без справок, тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, 31 марта 2021 года гражданин Таджикистана, прибывший авиарейсом Душанбе – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.