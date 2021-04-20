Одним из призёров XXXII-летних Олимпийских игр в этом году стала Сарсенкуль Рысбекова.

Она принимает участие в соревнованиях по стендовой стрельбе. Родилась в 1998 году в городе Шымкенте. В настоящее время студентка 4 курса.

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан по стендовой стрельбе.

Она является победителем Мирового молодежного Кубка 2015 года, 2017 год — бронзовый призёр VII-чемпионата Азии, 2018 год — Серебряный и бронзовый призёр VIII-чемпионата Азии, 2018 год — серебряный призёр «HH Sheikha Fatima Bint Mubarak», 2018 год — победитель «The International Youth Cup», 2019 год — бронзовый призёр XXX-летней Всемирной Универсиады (Италия), 2019 год — победитель XIV-чемпионата Азии в командном зачёте (Катар), 2019 год — серебряный призёр XIV- чемпионата Азии (Катар), 2021 год — бронзовый призёр Кубка мира в командном зачёте (Египет), 2021 год — бронзовый призёр Кубка мира в командном зачёте (Индия).

Такое достижение, конечно же, результат самоотверженного труда и квалифицированного тренера.

Сегодня Сарсенкуль тренирует Оксана Середа. Тренер отмечает, что у стрелка большая ответственность и высокие цели.