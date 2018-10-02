С 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла — Минэнерго РК.

Во исполнение поручения главы государства Н. Назарбаева о принятии мер по своевременной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в целях сокращения экологических загрязнений, Министерством энергетики совместно с акиматами разработан проект «Комплекс мер по современной утилизации и переработке ТБО с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса», передает primeminister.kz

К. Бозумбаев доложил, что в соответствии с Концепцией по переходу страны к «зеленой» экономике предусмотрено доведение доли переработки отходов до 40% к 2030 г., 50% — к 2050 г.

Ежегодно в стране образуется 5-6 млн т ТБО. За восемь месяцев 2018 — порядка 3,2 млн т ТБО, из них переработано и утилизировано около 330 тыс. т, что составляет 10,5%. Данный показатель в прошлом году составлял 9%, а в 2016 — 2,6%.

Для увеличения доли переработки ТБО ведется работа по внедрению раздельного сбора отходов, развитию сектора переработки отходов с получением продукции из вторсырья с привлечением инвестиций, в том числе через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативно-правовая база.

Так, внесены поправки в Экологический кодекс по обращению с отходами, а также введены расширенные обязательства производителей, то есть импортеров. Министр энергетики отметил, что введен запрет на захоронение на полигонах некоторых видов отходов. В частности, с 2016 г. запрещено захоранивать на полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы, лом металлов, отработанные масла и жидкости, батареи, электронные отходы. С 01.01.2019 г. вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. С 01.01.2021 г. вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов.

По данным Минэнерго, сегодня в стране функционируют более 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции. Сортировочные комплексы различной мощности имеются еще в 18 населенных пунктах.

С текущего года акиматом города Астаны совместно с ТОО «Оператор РОП» реализуется пилотный проект по организации раздельного сбора ТБО, переработке и утилизации органических (пищевых) отходов. При успешной реализации пилотного проекта полученный опыт будет распространен в другие регионы.

С 2017 г. в рамках расширенных обязательств производителей (РОП) осуществляется финансирование сбора и переработки отходов, таких как пластик, полиэтилен, картон, бумага, стекло и металл.

«В 2018 г. Министерством согласовано “Оператору РОП” 3,2 млрд тг, из них 30-40% – на развитие соответствующей инфраструктуры: приобретение и установка контейнеров, пунктов приема вторсырья, мусоровозов, а остальные 60-70% – на сбор, транспортировку и переработку отходов. Не все регионы пользуются данной финансовой возможностью. Акиматам необходимо усилить взаимодействие с “Оператором РОП”», — сказал К. Бозумбаев.

Министр отметил, что акиматам регионов необходимо оказать содействие бизнесу в решении вопросов по оформлению земельных участков для контейнеров раздельного сбора ТБО и пунктов приема вторсырья.

Также в ходе заседания с докладами выступили акимы Павлодарской области Б. Бакауов, Алматинской — А. Баталов.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-Министр Б. Сагинтаев поручил Министерству энергетики совместно с акиматами усилить работу по внедрению раздельного сбора, сортировки, применению технологий по переработке ТБО, в том числе организовать широкую разъяснительную работу. Министерству информации и коммуникаций поручено оказать содействие Министерству энергетики в этом вопросе.