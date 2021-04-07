За первый квартал 2021 года Департаментом по защите прав потребителей г. Шымкента было рассмотрено 150 обращений.

В основном граждане жаловались на действия работников розничной торговли, транспортной службы и интернет-магазинов. По сравнению с прошлым отчетным периодом показатели увеличились на 65 процентов. Чтобы повысить правовую грамотность среди населения в сфере защиты прав потребителей в торговых точках и рынках города Департамент запланировал открыть Уголки потребителей.

Айман КОЖАМУРАТОВА, главный специалист Департамента по защите прав потребителей г.Шымкента:»Департаментом подписан меморандум с шестью объединениями по защите прав потребителей. В апреле в торговых точках, на рынках г. Шымкента появятся Уголки потребителей. Сейчас действует мораторий на проверки. Но несмотря на это субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели должны соблюдать обязательства. Поэтому если на базаре продавец не возвращает деньги за товар, представитель объединения поможет решить вопрос».

Специалисты напоминают, действует платформа ЕИС е-tutynushy, работает и единое информационно мобильное приложение е-tutynushy.кз. Благодаря QR-коду можно отправить заявление в соответствующий орган, а также самому предпринимателю.

Если в течение 10 дней стороны не смогли договориться, то данная жалоба приходит в уполномоченный орган г.Шымкента. В департаменте горожанам советуют не бояться защищать свои права и законные интересы. В случае необходимости потребитель имеет право обратиться в суд.

Если возникнут конфликтные ситуации звоните на Горячую линию департамента по защите прав потребителей г.Шымкента по тел: 8 747 936 41 84