9 марта 2021 года Национальный Банк Казахстана (НБК) опубликовал Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.

В документе говорится, что с 2023 года НБК постепенно будет выходить из государственных программ поддержки экономики, и завершит этот процесс к 2025 году. Это означает, что у предпринимателей осталось не так много времени, чтобы успеть оформить льготный кредит, так как вероятно после реализации данной инициативы у бизнеса будет намного меньше таких возможностей.

Пока в стране все еще действуют госпрограммы, наш банк принимает участие в 13 из них, предлагая клиентам наиболее дешевые кредиты. Например, благодаря участию Банка ВТБ (Казахстан) в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2025», представители казахстанского малого или среднего бизнеса получают в ВТБ кредиты по конечной ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,1%, после субсидирования) – в два раза выгоднее средневзвешенной рыночной ставки в 11,5% годовых, — говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина.

Оформить выгодный займ могут предприниматели практически из любой отрасли экономики. Заемные деньги можно направить на развитие своего дела, например, приобретя необходимые для бизнеса ресурсы/материалы или увеличив капитал для стабильной и успешной работы. Причем, участвовать в программе может бизнес любого размера от микро до крупного.

— Любой предприниматель сможет найти себе подходящий вариант кредитования в Банке ВТБ (Казахстан). Благодаря индивидуальной работе с клиентом, мы даем возможность получить кредит на максимально выгодных условиях, как в рамках, так и вне государственных программ. Наша цель – помогать делом и быть надежным финансовым партнером вашего бизнеса, — отметила Наталья Двинина. — Кроме того, банк предоставляет возможность клиентам помимо лимита на использование кредитных средств, также получить и сублимит на выпуск гарантий. Это очень удобно, если предприниматель участвует в тендерах – у него под рукой всегда есть необходимые финансовые инструменты.

Для уточнения условий и получения бизнес-кредита в Банке ВТБ (Казахстан) можно позвонить по бесплатному короткому номеру 5050 или написать на номер +7 (771) 777 5050 в мессенджеры WhatsApp и Telegram.

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