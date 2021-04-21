В конце декабря прошлого года на трассе Сарыагаш-Казыгурт водитель Mitsubishi Carisma выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Opel Veсtra.

В результате ДТП водитель последней скончался на месте. Одного из пассажиров с травмами доставили в реанимацию. Однако, спустя некоторое время он тоже погиб.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия и провели необходимые мероприятия.

При проверке установлено, что выехавший на “встречку” 45-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следствие направило в суд для принятия процессуального решения.

В связи с примирением с потерпевшей стороной и тем, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, решением суда водителя Mitsubishi приговорили к пяти годам лишения свободы.