Полицейские Алматинской области поделились рекомендациями о том, как не стать жертвой интернет мошенников, передает Polisia.kz.
За последние годы количество фактов интернет-мошенничества выросло. Самый распространенный вид мошенничества – это объявления на сайтах и в социальных сетях.
– Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, которые обычно оформлены на третьих лиц. Также, участились случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами в различных организациях.
Мошенник находит владельца интернет-объявления и предлагает произвести предоплату за товар по банковским реквизитам, где хозяин, надеясь быстро получить деньги, добровольно передает свои персональные данные, которые впоследствии используются для оформления онлайн-займа, – говорит начальник Жамбыльского РОП Асхат Тегенбаев.
Еще один распространенный метод – мошенники звонят на сотовые телефоны граждан, представляясь “сотрудниками банка” и сообщают о подозрительных операциях со счетами клиента. Преступники умело используют методы социальной инженерии, направленные на получение персональных данных и доступа к аккаунтам в социальных сетях.
– Настоятельно рекомендуем никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах, и тем более, коды и кодовые слова. Не доверять сомнительным источникам информации, не производить предоплату за товар без проверки, попробовать договориться об оплате после его получения. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам и остерегаться финансовых схем. Регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга, пользоваться мерами безопасности и проверять движения денег на своих счетах, – дополнил Тегенбаев.
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