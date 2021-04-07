Тем, кто остался без работы государство оказывает поддержку в виде пособия. Сегодня мы хотели бы подсказать вам, как необходимо подать заявку на это пособие.
Это можно сделать 3 способами:
• через портал eGov.kz
название услуги — «назначение социальной выплаты на случай потери работы»;
• через ЦОН;
• через центр занятости населения.
Необходимые документы:
— удостоверение личности;
— справка из центра занятости о регистрации в качестве безработного;
— документ о номере банковского счета, на который̆ будут перечисляться выплаты.
К слову, с начала этого года через ЦОНы Шымкента оформили 2091 пособие.
Справочно: ЦОНы города работают по предварительной брони. График работы ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 часов