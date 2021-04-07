Тем, кто остался без работы государство оказывает поддержку в виде пособия. Сегодня мы хотели бы подсказать вам, как необходимо подать заявку на это пособие.

Это можно сделать 3 способами:

• через портал eGov.kz

название услуги — «назначение социальной выплаты на случай потери работы»;

• через ЦОН;

• через центр занятости населения.

Необходимые документы:

— удостоверение личности;

— справка из центра занятости о регистрации в качестве безработного;

— документ о номере банковского счета, на который̆ будут перечисляться выплаты.

К слову, с начала этого года через ЦОНы Шымкента оформили 2091 пособие.

Справочно: ЦОНы города работают по предварительной брони. График работы ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 часов