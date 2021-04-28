В Шымкенте в очереди на получение жилья стоят 43 906 граждан.

✅ В 2019 году

В городе Шымкент в списке на получение жилья зарегистрировались 40 516 граждан, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» арендное жилье без права выкупа получили 540 семей. Из них по категориям: 177 квартир переданы многодетным семьям, 108 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 255 квартир социально уязвимым слоям населения и работникам бюджетной сферы. Кроме того, 97 граждан, зарегистрированных в очереди по линии АО «Самрук – Казына» и 91 гражданин по линии АО «Байтерек Девелопмент» обеспечены арендным жильем с последующим выкупом.

✅ В 2020 году

По городу Шымкент количество зарегистрированных в списке на получение жилья составило — 42 269 граждан. В прошлом году 1 596 квартир предоставлялись гражданам в качестве арендного жилья без права выкупа, а в направлении кредитного жилья обеспечены на основании 2 614 договоров социального кредитования.

▶️ В настоящее время

По городу Шымкент количество зарегистрированных в списке на получение жилья составляет 43 906 граждан. По сравнению с 1 кварталом 2020 года этот показатель увеличился в 2 раза. С начала года арендными квартирами планировалось охватить 976 семей, из них 300 квартир были переданы для работающей молодежи, 10 квартир для детей-сирот, 106 квартир для многодетных семей, 45 квартир для социально-уязвимых слоев населения. Кроме того, банками второго уровня 613 граждан обеспечены жильем на сумму 8 186,3 млн тенге. А до конца текущего года для обеспечения жильем очередников планируется приобрести 1 580 квартир.

Стоит отметить, следующее заседание комиссии запланировано на май текущего года. В последние годы набирает обороты жилищное строительство, увеличивается количество квартир, вводимых в эксплуатацию очередникам. Это, в свою очередь, положительно сказывается на более быстром движении очереди на жилье. Для дальнейшего обеспечения жильем жителей мегаполиса в соответствии с поручением акима города планируется довести до 1 млн квадратных метров.