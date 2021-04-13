Сначала года ЦОНы Шымкента оказали более 300 тысяч государственных услуг.

Более 80% из них были оказаны по предварительному бронированию.

По словам PR-менеджера филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой, забронировать очередь можно 4 способами. Через портал egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0., ЕКЦ 1414 и с помощью приложения egovmobile.

1. Еgov.kz — необходимо авторизоваться, заполнить личные данные в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН», выбрать адрес ЦОНа и услугу, указав дату и время посещения.

2. eGovKzBot2.0 в телеграмме – заполнить личные данные в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН», выбрать ЦОН и услугу, указав дату и время посещения.

3. Звонок по горячей линии 1414 – выбрать в голосовом меню «Бронирование очереди» и забронировать через оператора.

4. Еgov mobile – необходимо скачать приложение, авторизоваться и заполнить личные данные в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН», выбрать ЦОН и услугу, указав дату и время посещения.

Рекомендуем приходить за 20 минут до назначенного времени для подтверждения брони.

Напомним, по решению главного санитарного врача города Шымкент в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции центры обслуживания населения работают по сокращенному графику ПН-ПТ с 9.00 до 18.00.

Кроме того, попасть в ЦОН возможно только, предварительно забронировав очередь.