Соответствующий указ якобы подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это фейк, сообщает stopfake.kz.



Сообщение опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

«Информация о новых денежных прибавках к пенсиям с мая в размере 40 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Действующим законодательством не предусмотрены никакие надбавки и доплаты к пенсиям. В настоящее время пенсия состоит из трех составляющих: базовая, солидарная и накопительная», — прокомментировали в ведомстве.

Казахстанцы, достигшие пенсионного возраста, в настоящее время имеют право на следующие выплаты:

— базовую пенсионную выплату, которая предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты);

— солидарную пенсию при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев по состоянию на 1 января 1998 года (размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода в предпенсионный период);

— пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных накоплений (до их исчерпания).

Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента.

Размеры базовой пенсии тоже ежегодно повышаются на уровень инфляции.

С 1 января 2020 года солидарные пенсии повысили на 7%, с 1 апреля дополнительно проиндексировали еще на 5%, что в совокупности обеспечило рост солидарной пенсии на 12% по сравнению с 2019 годом. Также дважды повышался и размер базовой пенсии. Ее рост по сравнению с 2019 годом составил 10%.

С начала 2021 года солидарные пенсии повысили на 7%, базовые — на 5%.

В министерстве призвали доверять только информации из официальных источников.

Также в ведомстве напомнили о том, что за распространение ложной информации предусмотрено наказание по закону.