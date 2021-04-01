О нововведениях в Правилах продажи и выкупа Национальным Банком банкнот и монет национальной валюты РК.

Комментарий директора департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарта Кажмуратова касательно нововведений в Правилах продажи и выкупа Национальным Банком банкнот и монет национальной валюты РК:

«Как вы знаете, Национальный Банк Казахстана выпускает монеты национальной валюты трёх видов: циркуляционные, инвестиционные и коллекционные.

Изменения в правилах продажи и выкупа банкнот и монет, о которых мы говорим сегодня, коснулись исключительно коллекционных монет из драгоценных металлов.

Коллекционные монеты изготавливаются ограниченным тиражом из драгоценных (золото и серебро) и недрагоценных металлов (мельхиор и нейзильбер). Они предназначены для коллекционирования и развития нумизматического (вторичного) рынка, на котором востребованность коллекционных монет зависит от таких факторов как тираж, тематика, дизайн, качество изготовления и новизна применяемых технологий.

Для эмитентов (центральных или национальных банков государств) выпуск коллекционных монет не является коммерческим проектом. Выпуская в обращение коллекционные монеты, Национальный Банк сохраняет и продвигает культурное и историческое наследие страны, увековечивает важные достижения и знаменательные события, выполняет образовательную миссию.

С целью дальнейшего развития вторичного рынка Национальный Банк внес изменения, касающиеся установления цен продажи и выкупа коллекционных монет из драгоценных металлов.

Граждане по-прежнему могут сдавать коллекционные монеты из драгоценных металлов на обратный выкуп в Национальный Банк. Однако, теперь их будут принимать по первоначальной отпускной цене, которая включает в себя стоимость изготовления монеты и стоимость металла, определяемой на дату покупки металла.

В большинстве стран мира, например, в Германии, Швейцарии и Ирландии коллекционные монеты на обратный выкуп принимают по номинальной (нарицательной) стоимости. В то же время, в США, Канаде и Австралии коллекционные монеты к обратному выкупу не принимаются».