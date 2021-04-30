Они не видят ни выходных, ни отдыха, подрывая свое здоровье, которое так необходимо в борьбе с опасным вирусом.

В городе регистрируется все больше заболевших коронавирусной инфекцией. В инфекционных больницах с диагнозом коронавирус уже 490 пациентов, 14 из них в тяжелом состоянии, некоторые не могут самостоятельно дышать, пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Врачи работают на износ, каждая секунда и каждая жизнь на счету, возле пациентов круглосуточно дежурят медицинские сёстры и инфекционисты.

«Они говорят, мы практически не успеваем, очень много тяжелых пациентов поступает, за этим пациентом следишь, на одну секунду отвлекаешься, он уже «уходит». Очень много пациентов, нереально что там происходит, я там каждый день же бываю», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента