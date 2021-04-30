Ситуация с заболеваемостью в Шымкенте ухудшается день ото дня. Пробыв в желтой зоне всего два дня, город вновь окрасился в красный.

Накануне в третьем мегаполисе зарегистрировали 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 295 пациентов сейчас лежат в стационарах с подтвержденным тестом на ковид 19, некоторые подключены к аппаратам ИВЛ. В Шымкенте сейчас циркулируют британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции, они известны своей заразностью и тяжелым течением болезни. Причем поражают они и относительно молодых пациентов. Накануне в Шымкенте скончались двое человек, молодые, здоровые, без хронических и острых заболеваний.

«Сегодня ночью скончались два человека 45-50 лет. У них не было сопутствующих заболеваний, они не сделали вакцинацию. В городе активная кампания вакцинации, есть много желающих. Самое важное со вчерашнего дня все прививочные пункты работают с 8 утра до 12:00 ночи, приходите», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.