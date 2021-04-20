За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2530 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 401, город Алматы — 682, город Шымкент — 49, Акмолинская область — 101, Актюбинская область — 121, Алматинская область — 285, Атырауская область — 97, Восточно-Казахстанская область — 67, Жамбылская область — 53, Западно-Казахстанская область — 237, Карагандинская область — 217, Костанайская область — 31, Кызылординская область — 45, Мангистауская область — 29, Павлодарская область — 58, Северо-Казахстанская область — 27, Туркестанская область — 30.
Всего в стране выявлено 292250 заболевших.