В Туркестане опасаются вспышки инфекционных заболеваний из-за бань

В разное время на горячих источниках близ Туркестана бизнесмены построили около десяти бань. А вот очистных сооружений не предусмотрели. И теперь грязная вода практически безостановочно течет в степь.

Местные жалуются: в заведениях нет ни септиков, ни фильтров. Реки нечистот сливают прямо на поля, где пасется домашний скот, передает OTYRAR со ссылкой на телеканал КТК. Поэтому люди боятся распространения инфекций. Жители говорят, они неоднократно просили предпринимателей установить очистители. Но их будто не слышат.

А по словам специалистов, ни у одной бани вообще нет документов на использование воды из термальных источников. Эксперты тоже предупреждают: антисанитария на пастбищах может привести к экологической катастрофе.

Абибулла Конырбаев, руководитель лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Туркестанской области:

«Когда мыльную воду сливают на землю, она уничтожает плодородие почвы, потому что не проходит очистку. Это во-первых. А во-вторых, у корней растений появляется недостаток кислорода. Если такое будет продолжаться, земля здесь станет бесплодной и превратится в пустырь».