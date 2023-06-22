174 сельских акима наказали за искусственный дефицит пастбищ

В Туркестанской области сельские акимы создавали искусственный дефицит пастбищ. Эти факты выявили в прокуратуре региона.

Чтобы улучшить показатели по производству молока и мяса в аулах, местные чиновники искажали статданные.

Они умышленно приписывали в отчётах частного сектора количество животных крестьянских хозяйств. Впоследствии эти сведения были использованы районными администрациями при формировании и утверждении Планов управлений пастбищами.

В итоге за допущенные нарушения 174 сельских акима привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на общую сумму 5 миллионов тенге.

Самат Тулендиев, заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Туркестанской области:

«На сегодня, указанная статистика прокурорами приведена в соответствие, и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в 3 раза, то есть с 2,1 млн га до 652 тыс. га».