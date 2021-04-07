В Шымкенте почтили память погибших во время военных действий на Таджико-Афганской границе.

В 1993 году в Пшихаврском ущелье 50 солдат из воинской части 6506 Национальной гвардии РК попали под обстрел моджахедов, бой был неравным. Наши бойцы потеряли 17 человек. Эти молодые парни погибли, защищая границы родины.

-Даже спустя 28 лет, боль не утихает, — говорит Уркия Бакпабаева. Ее сын Калмакан оказался среди тех 17 бойцов, которые попали под обстрел. Сегодня Уркия апа несет цветы к памятнику, где в числе первых фамилия его сына.

«Не хочу, чтобы была война, потеряла сына, это было ужасно. Боль не утихает, да и не утихнет. Все как будто произошло вчера», — вспоминает Уркия Бакпаева.

У вечного огня памяти на обелиске высечены имена погибших. Сегодня их именами называют школы, улицы. Для того чтобы знали и помнили тех, кто уже никогда не вернется в свои семьи.

Шуддин Саидов