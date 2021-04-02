В мессенджере WhatsApp распространяется голосовое сообщение, в котором женщина, представившаяся врачом, утверждает, что в Казахстане зафиксирована вспышка болезни Кавасаки среди детей, пишет stopfake.kz.

Рассылка иллюстрируется фотографиями младенцев с ярко выраженной сыпью на теле. Эта информация не соответствует действительности.

Случаи Кавасаки-подобного синдрома, или мультисистемного воспалительного синдрома (МВС) среди детей, перенесших COVID-19, действительно были зарегистрированы в нашей стране. Однако вспышки этого заболевания сейчас нет.

«МВС – это отсроченное иммунологическое проявление, встречающееся у детей, перенесших COVID-19. Синдром развивается через 4-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас вспышки Кавасаки-подобного синдрома у нас нет, но, если будет расти число заболевших КВИ, ожидаемо и развитие МВС у детей. Поэтому необходимо соблюдать все противоэпидемические меры», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Стоит отметить, что болезнь Кавасаки и Кавасаки-подобный синдром – не одно и то же.

Болезнь Кавасаки — это редкое заболевание, которое может развиться после любой перенесенной инфекции. Ее симптомами считаются лихорадка, кожная сыпь, конъюнктивит, увеличение лимфатических узлов в области шеи, отеки конечностей.

Кавасаки-подобный синдром, ассоциирующийся с COVID-19, — это отсроченный иммунологический ответ на перенесенную болезнь. Он может развиваться не только у детей, но и у взрослых.

Пока случаи развития Кавасаки-подобного синдрома после COVID-19 редки во всем мире. Возникший Кавасаки-подобный синдром у детей в большинстве случаев легко поддаётся лечению.

Из этого следует, что сообщения о вспышке болезни Кавасаки в Казахстане сильно преувеличены. Такой вспышки зарегистрировано не было.