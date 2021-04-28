Сегодня в ряде школ города Шымкент в рамках проекта «Молодежная лига Шымкента» прошли соревнования по баскетболу, волейболу и футболу.

На турнире по пропаганде здорового образа жизни заместитель акима города Максут Исахов пожелал участникам удачи. Всего в состязаниях, организованных на высоком уровне, принимают участие около 2000 школьников города.

Спортивные конкурсы проводятся в соответствии с санитарно-дезинфекционными и карантинными требованиями. В связи с этим участники турнира соревнуются по специально утвержденному графику.

Спортивные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, эффективное проведение досуга, развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, будут продолжены и дальше.