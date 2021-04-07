Для развития массового спорта среди молодежи в Шымкенте впервые в этом году организованы спортивные состязания на Кубок акима города.

В рамках проекта «Молодежная лига Шымкента» школьники соревнуются по четырем видам спорта: волейболе, баскетболе, футболе и шахматах. Денежную премию в размере 80 миллионов тенге распределят среди команд-победителей из 536 участвующих в соревнованиях команд.

Всего на участие в первенстве, которое стартовало в марте, изъявили желание около 9 тысяч школьников. Для координации работы команд задействовано 420 специалистов физической культуры. «Молодежная лига Шымкента», приуроченная к празднованию 30-летия Независимости РК, реализуется в соответствии с поручением Главы государства по развитию массового спорта. Таким образом, предполагается сформировать команды на чемпионаты РК, приобщив школьников к здоровому образу жизни.

І этап проводится среди общеобразовательных учреждений с 1 марта по 1 июня по трем видам спорта: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол». Шахматы пройдут с сентября по ноябрь. На сегодняшний день в спортивной игре «Баскетбол» соревновались 58 команд, четыре школы, а по волейболу соревновались 64 команды и 4 команды прошли в четвертьфинал. По футболу на стадионе «БИІК» и ФЦ «Ордабасы» соревнуются 21 команда.