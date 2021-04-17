Ведется работа по замене электрических сетей в дорожно-строительной развязке на пересечении улиц Рыскулова — Кунаева в городе Шымкенте.

В соответствии с генеральным планом города Шымкент в настоящее время ведутся работы по строительству развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

Срок завершения строительных работ запланирован на декабрь текущего года.

Согласно проекту, предусмотрены работы по замене электрической сети мощностью 110 кВ.

Для продолжения строительных работ необходимо подключить электрическую сеть мощностью 110 кВ к временной кольцевой сети.

Эти работы будут выполнены, в соответствии с планом, 18 апреля 2021 года с 9:00 до 19:00 часов.

От данной электросети электроэнергией будут обеспечены здания, расположенные в микрорайонах Отрар, Север, Сайрам, Восток, Азат, Мирас, Улагат, Нурсат, Спортивный, Наурыз, Шапагат, северо-восток, Тараз, Бам, и улицы Кунаева, Тауке хана, Казыбек би, Иляева, Адырбекова, Жибек жолы, Рыскулова, Аргынбекова, а также социальные объекты. В связи с этим в указанных микрорайонах, на улицах полностью отключается электроэнергия.

Кроме того, данной сетью будет обеспечена электроэнергия в Арысском и Ордабасинском районах Туркестанской области. При отключениях возникает вероятность отключения электроэнергии в указанных районах.

В связи с этим, просим жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам о том, что в вышеуказанных районах происходят отключения электроэнергии при отключении зданий, социальных объектов и учреждений повышенной значимости, которые обеспечиваются электросетями Л-141, Л-142 мощностью 110 кВ.