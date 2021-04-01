Каким будет апрель рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Согласно консультативному прогнозу в апреле 2021 года средняя за месяц температура воздуха ожидается +2 +9°С на большей части республики, +10+16°С в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Карагандинской области, — отмечают синоптики.

В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды.

Прогнозируются осадки (преимущественно дождь), на севере и в горных районах юга, юго-востока и востока Казахстана еще вероятны смешанные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), местами по республике вероятны гроза, град.

В начале первой декады на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в юго-восточной части пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные. С середины первой декады неустойчивая погода с осадками, туманами и гололедными явлениями прогнозируется на всей территории республики.

В первой декаде ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха:

на западе ночью до +2+7°С, днем до +5+15°С;

на севере, северо-западе, в центре и на востоке во второй половине первой декады ночью от -5-15°С до -2+3°С, днем до +2+10°С, в центре и на востоке местами до +13°С;

на юге и юго-востоке страны ночью от 0,-8°С до +2+10°С, днем от +5+15°С до +10+23°С.

В конце первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется понижение ночных температур.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон может повысится: на севере, центре и востоке страны днем до +15+25°С; в южных регионах и на западе РК до +20+30°С.

Однако не исключены возвраты холодов и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0, -9°С, днем до +3 +8°С, в южных регионах и на западе страны ночью до -5 +7°С, днем до +10 +17°С.