Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент Ахмет Татыбаев подвел итоги работы за I квартал 2021 года.

Управление в пределах своей компетенции проводит государственную экологическую экспертизу объектов II, III и IV категорий и выдает разрешения на эмиссии в окружающую среду. По словам руководителя управления за три месяца 2021 года на получение разрешений на эмиссии в окружающую среду было подано 169 заявок, из них 140 заявок одобрили. Возвращены 20 заявок и рассматривается 9.

А вот для обеспечения информирования населения о состоянии атмосферного воздуха по городу Шымкент уже получены государственные акты на два земельных участка на территории города для установки двух LED-экранов. Из городского бюджета выделены средства. В настоящее время ведется работа по регистрации государственных актов в департаменте юстиции города Шымкент.