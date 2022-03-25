Состояние атмосферного воздуха в южном мегаполисе

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Редактор
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По сообщению «Казгидромет» ночью 26 марта метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

О показателях состояния атмосферного воздуха в Шымкенте на сегодняшний день:

Загрязняющее вещество Фактическая

концентрация, мкг/м3

 Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 11 0,1
Взвешенные частицы РМ-10 24 0,1
Диоксид серы 6 0,01
Оксид углерода 1619 0,3
Диоксид азота 25 0,1
Оксид азота 4 0,01
Сероводород 5 0,6
Аммиак 0 0

 

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

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