Состояние атмосферного воздуха в южном мегаполисе

По сообщению «Казгидромет» ночью 26 марта метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
О показателях состояния атмосферного воздуха в Шымкенте на сегодняшний день:
|Загрязняющее вещество
|Фактическая
концентрация, мкг/м3
|Кратность превышения ПДК
|Взвешенные частицы РМ-2,5
|11
|0,1
|Взвешенные частицы РМ-10
|24
|0,1
|Диоксид серы
|6
|0,01
|Оксид углерода
|1619
|0,3
|Диоксид азота
|25
|0,1
|Оксид азота
|4
|0,01
|Сероводород
|5
|0,6
|Аммиак
|0
|0
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.