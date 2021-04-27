Кто, как не сотрудники скорой знают о коварной инфекции.

На их долю выпало не мало испытаний в начале пандемии и никто не желает повторения.

Водитель станции скорой помощи Айдар ШАКИРОВ получает первую дозу казахстанского препарата QazVaс. Еще в начале прививочной кампании он заявил, что отдаст предпочтение нашему препарату — говорит хотел поддержать казахстанских ученых. И вот этот день настал.

«Мне предлагали привился спутником, но я хотел привиться нашей вакциной, вчера узнал что в город поступил QazVaс и привился. Я уверен в наших производителях. Сейчас чувствую себя хорошо», — говорит Айдар.

В Шымкент поступило 4000 доз отечественной вакцины. Ее распределили по прививочным пунктам города. В третью поликлинику завезли 100 доз, только до обеда QazVaс привили 30 человек.

«С каждым днём желающих привиться все больше. Сейчас мы вакцинируем в нашей поликлинике до трёхсот человек в день. У нас есть порядка пятисот доз вакцины «Спутник V». Вчера доставили 100 доз отечественной вакцины QazVaс. Многие ждали именно казахстанскую вакцину», — говорит Феруза ШАМЕТОВА , заведующая отделением поликлиники №3 г.Шымкента.

Отечественной вакциной в Шымкенте прививают людей, из так называемой, Группы риска. Остальных — продолжат прививать российским Спутником. Помимо 39 прививочных пунктов, в Шымкенте работают выездные бригады.